Sevgilisini 8 parçaya ayırdı

Olay Detayları

Kayseri ilinde yaşanan bu olayda 5 gündür kayıp olup aranan adam sevgilisi ve sevgilisinin iş arkadaşı tarafınca öldürüldükten sonra elektrikli testere ile 8 parçaya ayırdılar. Kayseri Develi ilçesinde yaşanan bu olayda B.Ö. adındaki şahıs 5 gündür kayıptı. Ailesi durumu polise bildirmişti ki polis ekiplerince günlerce arandı. Arama çalışmaları sonuç vermedi. Sonrasında ise Cinayet Büro Amirliğinin uzman ekibi devreye girdi ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir çalışma sonrasında şahıslar bulundu. G.B. adındaki şahsa ailesinden ulaşan ekipler ölen adamın sevgilisinin evinde arama yaptı. Aramada kan izleri bulunca G.B. adındaki şahıs gözaltına alındı. O sırada mesai arkadaşı olan Y.K.’de o evde olması nedeniyle birlikte gözaltına alındılar.

Zorla ilişkiye girdi iddiası

G.B. adındaki cani kadın ise kendisi dışında kendisiyle ilişkiye girdiğini söyledi. Sonrasında ise onu arkadaşı ile evinde tuzağa düşürüp öldürüp parçaladılar. Bunları da kendisi sorgusunda itiraf etti.