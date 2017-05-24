Yurt dışına kaçacaklarken yakalandılar

4 KİŞİ YAKALANDI

Edirne sınırında nöbette olan birlikler tarafından fark edilen FETÖ bağlantılı komiserler yakayı ele verdi ve son dakika fark edildiler. Yunanistan sınırından yasa dışı yolları kullanarak kaçmak isteyenler FETÖ bağlantılı olunca KHK tarafından mesleklerinden ihraç edilmişlerdi. Aralarında komiser ve gazeteciler de yer alıyordu toplamda 4 kişi yakalandı.

Olay Detayları

24 Mayıs günü saat 01.00 gibi Edirne Merkez’e bağlı Yenikadın Köyü birinci derece askeri yasak bölgede fark edilen 4 tane Türk uyruklu şahıs yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı ve o kişilerin hepsi FETÖ bağlantılı olan kişiler olduğu anlaşıldı. İşte o kişiler : “M.K.’nın KHK tarafından kapatılmış olan Dicle haber Ajansında muhabir olduğu, B.A.’nın Şırnak/Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser olarak görev yapıyorken FETÖ nedeniyle 670 sayılı KHK ile ihraç edildiği, E.D.’nin Şırnak/Uludere İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser olarak görevliyken FETÖ bağlantısı nedeniyle 670 sayılı KHK ile meslekten atıldığı ve son olarak da M.D.’nin ise İstanbul Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde Komiser olarak görev yapmaktayken 675 sayılı KHK ile ihracı gerçekleştiği tespit edildi.” bu kişiler sadece FETÖ bağlantılı değil PDY bağlantılı olup terör propagandaları, anayasal düzeni bozmak, örgüte üye olmak gibi suçları da bulunuyor. Gözaltı devam ediyor ve sorguları da devam ediyor. Savcılık olayı takip ediyor.