Fikirtepe'de Uyuşturucu Operasyonu

Emniyet güçleri yaptı

Operasyonu yapanlar emniyet güçleri olup operasyonda oldukça başarılı oldular. Fikirtepe mahallesinde " torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi ve ne kadar uyuşturucu satan varsa yakalandı. Bu satıcılar genelde bonzai ve esrar gibi uyuşturucu maddeler satarak burada birçok kişiyi zehirliyorlar. 400 polisin katıldığı bu operasyona " Yıkım " adı verildi.

25 Kişi Gözaltına Alındı

Operasyonda narkotik köpekleri ve özel eğitimli köpekler de yer alarak tabiri caizse kuş uçurtulmadı. 8 kişi çeşitli suçlardan aranan kişiler olduğu belirlendi ve hemen gözaltına alındı. 12 tane yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı. Toplamda ise 25 kişi gözaltına alındı. Mahallede 35 ayrı noktada kontrol noktası kuruldu.

Harap Binalar Arandı

Özellikle uyuşturucu satıcılarının mesken tutabilecekleri yerler belirlendi ve buralarda uyuşturucu arandı. Operasyonda ise çok büyük miktarlarda uyuşturucu yakalandı. Ancak henüz net miktarı açıklanmadı.