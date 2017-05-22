PÖH Acımadı PKK'ye Darbeyi İndirdi

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma haal devam etmekte olup PKK ve KCK için deşifre çalışmaları hızla devam ediyor. Bu örgütlere mensup kişilerin bulunup etkisiz hale getirilmesi veya yakalanması için operasyonların ardı arkası kesilmiyor.

PÖH Harekete Geçti

Erzurum Tekman ilçesinde operasyona çıkan PÖH ekipleri operasyonda ilçe kırsalında aramalar yaptı ve 2 kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 8 şarjör, 1 mavzer tüfek, 5 av tüfeği, 3 tabanca, 112 tabanca mermisi ile 535 tüfek mermisi buldu.

Karayazı'da 3 sığınak bulundu

PÖH timleri Karayazı ilçesinde de operasyon yaptı ve operasyonda terör örgütlerinin kullandığı 3 tane sığınak buldu. Sığınakları arayan ekipler oralarda 1 roketatar başlığı, bin 170 kalaşnikof mermisi, 2 şarjör ve her operasyon sonrasında olmazsa olmazlardan sağlık malzemeleri ele geçirdi. Silahlara ve mühimmatlara el konulduktan sonra sığınaklar bir daha kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınaklar da yaşayan teröristler için ise hala araştırmalar devam ediyor.