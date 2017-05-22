PÖH Acımadı PKK'ye Darbeyi İndirdi

Erzurum Tekman ve Karayazı ilçelerinde PÖH tarafından PKK VE KCK'ye büyük bir darbe vuruldu.

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PÖH Acımadı PKK'ye Darbeyi İndirdi
PÖH Acımadı PKK'ye Darbeyi İndirdi admin Tarih: 2017-05-22 Saat: 20:38:39
Güncelleme : 2017-05-22 20:38:39Bu içerik 472 kez okundu.
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı  tarafından yürütülen soruşturma haal devam etmekte olup PKK ve KCK için deşifre çalışmaları hızla devam ediyor. Bu örgütlere mensup kişilerin bulunup etkisiz hale getirilmesi veya yakalanması için operasyonların ardı arkası kesilmiyor. 

PÖH Harekete Geçti

Erzurum Tekman ilçesinde operasyona çıkan PÖH  ekipleri operasyonda ilçe kırsalında aramalar yaptı ve 2 kalaşnikof tüfek ve bu silaha ait 8 şarjör, 1 mavzer tüfek, 5 av tüfeği, 3 tabanca, 112 tabanca mermisi ile 535 tüfek mermisi buldu. 

Karayazı'da 3 sığınak bulundu

PÖH timleri Karayazı ilçesinde de operasyon yaptı ve operasyonda terör örgütlerinin kullandığı  3 tane sığınak buldu. Sığınakları arayan ekipler oralarda  1 roketatar başlığı, bin 170 kalaşnikof mermisi, 2 şarjör ve her operasyon sonrasında olmazsa olmazlardan sağlık malzemeleri ele geçirdi. Silahlara ve mühimmatlara el konulduktan sonra sığınaklar bir daha kullanılamaz hale getirildi. Bu sığınaklar da yaşayan teröristler için ise hala araştırmalar devam ediyor. 

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