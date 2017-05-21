Dün Yaşanan tecavüz olayı dava sonucu

Kadıköy'de işhanında yaşanan tecavüz olayı davası bugün sonuçlandı.

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Dün Yaşanan tecavüz olayı dava sonucu
Dün Yaşanan tecavüz olayı dava sonucu admin Tarih: 2017-05-21 Saat: 21:24:30
Güncelleme : 2017-05-21 21:24:30Bu içerik 222 kez okundu.
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Kadıköy'de 20 yaşında olan P.K. dün kendisine tecavüz edildiğini iddia etti. Kendisine tecavüz eden şahsın 17 yaşındaki H.A. adındaki şahıs olduğunu söyledi. Bunun üzerine polis harekete geçti ve şahsı merkeze alarak sorguladı.

Adliyeye sevk edildi

Sorgusunun ardından da adliyeye sevk etti. Sevkin ardından " Nitelikli  cinsel saldırı" suçundan dolayı tutuklandı. Anadolu adliyesine sevk edilen H.A. adındaki şahıs mahkemede verdiği ifadede suçlamayı reddetti. İlişkiye girdiğini ancak zorlama olmadığını hatta kendisinin ilişkiye zorlandığını ifade etti.

500 TL para istendi şikayetten vazgeçilmesi için

Buna ek olarak da kendisini 20 yaşındaki kızın sevgilisinin arayarak kendisinden 500 TL para karşılığında şikayetinden vazgeçeceklerini söylediğini söyledi. Bu nedenle de şikayetçisinden şikayetçi oldu ancak tutuklu bulunarak cezaevine atıldı. 

Olayın detaylarını bir önceki haberlere bakarak öğrenebilirsiniz. 

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