Yardım etme bahanesi ile tecavüz etti

Kadıköy'de yaşanan bu olayda 20 yaşındaki P.K. tarafından iddia edilene göre 17 yaşındaki şahıs tecavüz etti ve şu anda gözaltına alındı.

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Yardım etme bahanesi ile tecavüz etti
Yardım etme bahanesi ile tecavüz etti admin Tarih: 2017-05-20 Saat: 21:01:55
Güncelleme : 2017-05-20 21:01:55Bu içerik 235 kez okundu.
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Olay Detayları

Kadıköy'de 20 yaşında olan P.K. işhanı tuvaletinde kendisine tecavüz edildiği iddiası ile şikayetçi oldu. Polise 'yardım etme' bahanesi ile kendisine yaklaştığını söyleyip tecavüze uğradığını polise bildirdi. Bunun üzerine polis kendisine tecavüz ettiğini iddia eden şahsı gözaltına aldı ve 17 yaşındaki şahıs şu anda merkezde

Olay Adliyeye Sevk Edildi

Saat 00.30 gibi Osmanağa Mahallesi'nde bir işhanında yaşandı. İddiaya göre sağlık çalışanı olan P.K. henüz 20 yaşında olup seyyar kahve satan bir yere gelerek burada bir kahve içti.  Kahvesinin ardından H.A. adındaki  şahsa tuvaleti sordu. 17 yaşında olan şahıs da yardımcı olmak isteyip genç kızı tuvalete götürmek istedi. Bir süre sonra ağlayarak oradan çıktı ve esnafa doğru koşarak tecavüze uğradığını söyledi. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Genç kız merkeze alındı. O şahıs da merkeze alındı. Bıçak tehdidi ile gözaltına alındı. H.A. adındaki şahıs ise kendi isteği ile yaptığını söyledi. 

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