Enes Kanter pasaportu iptal edilince ülkeye alınmadı

FETÖ elebaşı olan samimiyeti fazla olan bu şahıs en son Romanya'ya giriş yapmak istedi ancak pasaportu iptal olunca ülkeye girişi de engellendi.

Polis Kontrolünde Yakalandı

Türk pasaportu iptal olan bu şahıs Romanya'da polis tarafından yapılan pasaport kontrolünde sorunlu çıkınca Türkiye'ye durum bildirildi. Almanya Frankurt şehri üzerinden Romanya'ya gitti. Bükreş'teki havalaalanına gitmeye çalışan şahıs Henri Coanda Havaalanı'ndan başka bir ülkeye gidecekken pasaport kontrolü sırasında yakalandı.

Pasaportu İptal Edildi

FETÖ'ye bağlı olan eğitim kurumlarının yaptığı etkinliklerine katılmak amacıyla ülkeye girmek istedi. Ancak pasaportu iptal olmuştu. Durum da Türkiye'ye haber verilerek geçerli pasaportu olmaması nedeniyle alınmadığı bildirildi.