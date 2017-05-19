İntihar saldırısı son anda engellendi

Polis noktasına intihar saldırısı yaparak polisleri şehit etmeye kalkışan hain son anda engellendi.

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İntihar saldırısı son anda engellendi
İntihar saldırısı son anda engellendi admin Tarih: 2017-05-19 Saat: 19:38:18
Güncelleme : 2017-05-19 19:38:18Bu içerik 302 kez okundu.
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Tunceli Ovacık ilçeşinde polis noktasına saldırmak amaçlı gelen terörist intihar saldırısı yaparak polislerimizi şehit edecekken son anda vuruldu. Vurulmasına rağmen kendisini patlarak zarar vermek istedi. O anlarda ise kameralar kayıttaydı. 

Vurulduktan Sonra Patladı

Olay 17 Mayıs 2017 tarihinde yaşandı ancak kamera kayıtları ve detayları daha yeni ortaya çıktı. 

Güvenlik güçlerine saldırmak amacıyla saat 15.30' da Tunceli-Ovacık karayolu İl merkezi uygulama noktasına hızla gelen şahıs araçla hızla gelirken leşker kıyafetli 1 şahıs ateş açmaya başladı. Polisler ise hemen karşılık verince terörist orada öldürüldü ancak etkisiz hale gelirken de bobmayı patlatan şahıs güvenlik güçlerini öldürmek istedi. Olay anını da videodan izleyebilirsiniz. Kendini patlatan terörist sonrasında güvenlik güçlerine bir şey olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. 

Video geliyor...

 

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