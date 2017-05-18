Karısını başka erkekle yakaladı o erkeği öldürdü

Kocaeli Darıca İlçesinde yaşayan bir şahıs boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından başka bir erkekle olduğu sırada yakalandı ve yakalan erkek pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Anasayfa ASAYİŞ Karısını başka erkekle yakaladı o erkeği öldürdü
Karısını başka erkekle yakaladı o erkeği öldürdü
Karısını başka erkekle yakaladı o erkeği öldürdü admin Tarih: 2017-05-18 Saat: 21:14:13
Güncelleme : 2017-05-18 21:14:13Bu içerik 264 kez okundu.
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Olay Detayları 

Darıca Nene Hatun Mahallesi Turgut Reis Caddesi Misvak Sokak’ta yaşanan bu olayda Uğur K. adındaki şahıs 32 yaşında olup boşanma davasını açarak boşanma işlemlerini başlatmıştı. Boşanma işlemleri devam ederken de eşinin evine giden şahıs eve gittiği zaman beklenmedik birisi ile karşılaştı.

Evde başka erkekle yakaladı

Eve gittiği zaman karşısına çıkan şahıs Bilal O. olup 27 yaşındaki şahıs bir kargo firmasında çalışmaktadır. O sırada iki şahıs arasında tartışma yaşanmaya başlandı. Tartışma hiddetlendikçe bir anda kavga oldu. Kavga sonrasında Uğur K. pompalı tüfekle Bilal'e ateş etti. Pompalı tüfekle yaralanan Bilal kaçmaya çalışırken sokakta yere yığıldı kaldı. Vatandaşlar tarafından hemen polise haber verilerek şahıs için ambulansta istendi. Ancak sağlık ekipleri geldiğinde çoktan hayatını kaybetmişti. 

Ağır yaralı olarak yerde kaldı

Uuzn bir süre yerde kalan şahıs sağlık ekiplerinin müdahale edeceği anda hayatını kaybettiğini belirleyince şahsın cesedi morga kaldırıldı. Uğur K. ise olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. 

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