İsrail Uyruklu Kadından Skandal Hareket

Kültür Bakanı Regev'in giydiği kıyafet çok dikkat çekti çünkü giydiği kıyafette kutsal bir şehir olan Kudüs'ün görseli yer alıyordu ki o şehir şu anda İsrail tarafından işgal edilmektedir. Sosyal medya üzerinde de büyük tepkiler aldı.

Kutsal Şehir Eteğin Altında Yer Aldı

Panaromik olarak çekilen bir fotoğraf eteğe özel olarak işlendiği belli oluyordu ki bu olay bilerek yapılmış olup Kültür Bakanı Regev'in çok büyük tepkiler almasına neden oldu.

Kültür Bakanı Regev'in Açıklaması

Kültür Bakanı Regev'in yaptığı açıklamada ise elbiseyi giyme sebebinin Kudüs'le yeniden birleşmeyi kutladığını açıkladı. Ancak buna birleşme denemez ki resmi olarak da biliniyor Kudüs işgal ediliyor. BM karar vermesine rağmen Tel Aviv hala orada ve işgale devam ediyor.