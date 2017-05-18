3 çocuklu hostesi kaçırdı

Adana da özel bir kolejin öğrenci servisini süren kişi aynı araşta hosteslik yapan bir bayanı kaçırdı.

3 çocuk annesi kadın

Hostesin koçası Gökhan H., eşinin kaybolduktan sonra ablasınas “Ben Mehmet kız kardeşin yanımda aramayın” diye mesaj göndermiş. Dün isre ablası çalan telefonu açtığın da “Beni kurtarın dedikten sonra telefon kapanmış.” Üç çoçuk annesi olan kadının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Bir daha haber alınamadı

Mehmet H., on altı mayıs günün sabah saat 10.00 sıraların da bir arkadaşı ile iş başvurusu yapmak amacı ile evden çıktı fakat kadından bir daha haber alınamamış.

Anne de kızı ile sabah görüştüğünü bir arkadaşı ile iş arayacağını söylediğini bildirdi. Olaydan sınra polise başvuru yapıldı. Genç kadın ile zanlının aranması için çalışmalar sürüyor.