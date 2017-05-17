Canlı bomba patlamadan fark edildi

Polis güvenlik noktasına gasp ettikleri bir araçla saldırmak isteyen terörist bir anda çatışma çıkmasından dolayı orada öldürüldü ve canlı bomba patlamadan ele geçirildi.

Tunceli Valiliği tarafından açıklama

" 17 Mayıs 2017 günü yani bugün saat 15.30 gibi Tunceli-Ovacık karayolu il merkezi uygulama noktasına gelen araç şüpheli bir araç olup içerisinde 1 şahıs vardı. Araçtan inmesi için uyarılarda bulunuldu ancak o şahıs bir anda güvenlik güçlerine ateş açtı. Güvenlik güçleri ateşe hemen karşılık verip vurması ile terörist öldürüldü. Güvenlik güçlerinde herhangi bir yaralı ölen yok." açıklaması ile güvenlik güçlerine bir şey olmadığı söylenince herkesin gönlünü rahatlattı.

Uygulama Notkası Kalmaya Devam Etti

Olaydan sonra orada uygulama yapılmaya devam etti ve görev saati dolan ekipler uygulama noktasından ayrıldı. Olayda öldürülen şahsın bir canlı bomba olduğu da ortaya çıktı. Güvenlik güçlerine yaklaşmış olsaydı gerçekten kötü bir haber alınırdı.