Sağlıklı besleyelim derken 7 aylık bebeği açlıktan öldürdüler

Belçika da evli bulunan çift yedi aylık bebeklerini “Sağlıklı beslenmesi” amacı ile mama yerine alternatif gıdalar verince çocuklarının açlıktan ölmesine neden oldular.

Cinayetle Suçlanıyorlar

Bunun sonucun da hapis cezası ile karşı karşıya geldiler. Belçika da Beveren kentinde yedi aylık olan bebeklerine mama yerine değişik gıdalar veren çift çocuklarının açlıktan ölmesine neden oldular. Savcılık Lucas adlı anne ile babası için ölüme sebebiyet verdikleri nedeni ile hapis cezası istedi.

Alternatif Gıdalar İle Beslediler

Bebeklerine süper yiyecek(alternatif gıdalar) verdiler. Doğal ürünler satan bir iş yerinin sahibi olan çift bebekleri üç aylık olunca mama yedirmek yerine süper yiyecek ismi ile satılan alternatif gıdalar vererek bebeği dört ay süre ile sadece pirinç sürü yulaf sütü mısır sütü, guinoa sütü, siyah buğday ile beslediler. Bebek ölünce çift savcıya bebeğimizi en iyi şekilde bakabilmek amacı ile çaba harcadık dediler.