53 KG esrar maddesi bulundu

Antalya Serik ilçesinde Yumaklar Mahallesi'nde yapılan operasyonda Jandarma ekipleri yer alıyor ve operasyon sonrasında 53 KG kurumaya bırakılan kubar esrar ile sera ve açık alanda yetiştirilen kenevir bulundu.

Alarm Kurmuşlar

Uyuşturucu tacileri ve üretici olan şahıslar herhangi bir baskın ihtimaline karşı kendi alarmlarını kurdular ve baskından kurtulmayı planlıyorlardı ancak başaramadılar. Evin girişinde yer alan ağaçlara şişeler bağlayan şahıslar birisi geldiği zaman ses çıkması için bunu yaptı.

3 Kardeş Yakalandı

M.T., R.T. ve B.T. adlı 3 kardeşin evlerinde yapılan operasyonda yakalandıktan sonra toplamda 53 kg kurumaya bırakılmış olan kenevir, ayrıca seralarda ve açık alanda ekili 2 bin 526 kök kenevir bulundu. Bunlara ek olarak da evde 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para bulundu.