53 KG esrar maddesi bulundu

53 KG ağırlığında kurumaya bırakılan esrar maddesi Jandarma tarafından bulundu.

Anasayfa ASAYİŞ 53 KG esrar maddesi bulundu
53 KG esrar maddesi bulundu
53 KG esrar maddesi bulundu admin Tarih: 2017-05-16 Saat: 21:10:04
Güncelleme : 2017-05-16 21:10:04Bu içerik 261 kez okundu.
Reklam

Antalya Serik ilçesinde Yumaklar Mahallesi'nde yapılan operasyonda Jandarma ekipleri yer alıyor ve operasyon sonrasında 53 KG kurumaya bırakılan kubar esrar ile sera ve açık alanda yetiştirilen kenevir bulundu. 

Alarm Kurmuşlar

Uyuşturucu tacileri ve üretici olan şahıslar herhangi bir baskın ihtimaline karşı kendi alarmlarını kurdular ve baskından kurtulmayı planlıyorlardı ancak başaramadılar. Evin girişinde yer alan ağaçlara şişeler bağlayan şahıslar birisi geldiği zaman ses çıkması için bunu yaptı. 

3 Kardeş Yakalandı

M.T., R.T. ve B.T. adlı 3 kardeşin evlerinde yapılan operasyonda yakalandıktan sonra toplamda 53 kg kurumaya bırakılmış olan kenevir, ayrıca seralarda ve açık alanda ekili 2 bin 526 kök kenevir bulundu. Bunlara ek olarak da evde 4 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve bir miktar para bulundu. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır