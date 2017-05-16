Zap ve Metina'da 11 terörist öldürüldü

TSK tarafından Irak kuzeyinde yer alan Zap ve Metina bölgelerine operasyon yapıldı ve yapılan operasyonda hava saldırı araçları kullanılarak 11 teröristin öldürüldüğü belirlendi.

Saldırıya Hazırlanıyorlardı

Türkiye sınır hattında yer alan karakol ve askeri üsse saldırı amacıyla hazırlık yapan teröristler belirlenir belirlenmez hemen harekete geçildi ve 11 terörist öldürülerk hazırlıkları bitmeden bitirildiler.

TSK Açıklaması

16 Mayıs 2017 günü sabah ve öğleden sonra Zap ve Metina bölgelerinde hudut hattında olan karakol ve üs bölgelerine saldırı amaçlı hazırlık yapan teröristler tespit edildi. BTÖ mensubu olarak belirlenen teröristlere karşı TÜRK HAVA KUVVETLERİNE AİT SAVAŞ UÇAKLARI VE SİLAHLI İHALAR İLE HAVA HAREKÂT yapılarak örgütün kullandığı üs bölgeler, mağara, sığınak ve muhabere sistemleri ile Doçka silah mevzilerine saldırı düzenlendi ve başarılı bir şekilde tüm hedefler tam isabet alarak yok edildi.