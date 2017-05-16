70 kilogram uyuşturucu yakalandı

Son 1 haftadır toplamda 5 tane operasyon yapıldı ve satılmaya kalkılsa 30 milyon TL karşılığı olan bu uyuşturucu toplamda 70 kg olup imha edilecek.

5 ayrı operasyonda bu kadar çok uyuşturucu ele geçirilmiş olması polisi alarma geçirdi ve daha çok tarama yapılmaya başlandı.

Daha çok yapılan arama sonuçlarında ise Pendik limanından ayrılmak üzere olan bir gemi içerisinde TIR vardı ve onun içinde de dedektör köpeklerle arama yapıldı ve köpekler sayesinde o TIR'ın içerisinde toplamda 300 bin tane "ecstasy" hap yakalandı.

Operasyon Detayları

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon tam 4 ayrı ilçede yapıldı. Bakırköy, Başakşehir, Büyükçekmece ve Pendik'te düzenlenen bu operasyonlar tamamen uyuşturucu odaklı olup uyuşturucu satıcıları için ağır bir kayıp oldu. 8 ile 14 Nisan arasında yapılan operasyon sayısı tam 5 tane olup ayrı ayrı operasyonlar olarak kayıtlara geçti. İlk operasyonda Paris'e giden bir şahıstan şüphe duyuldu ve 22 yaşında olan A.M.C. adındaki şahıs tarama yapıldı ancak herhangi bir şey yoktu. Valizinde ise gizli bölmelerde 14.344 gram kokain bulundu.

4 KG Afyon Sakızı Bulundu

Brezilyalı bir genç bir uyuşturucu çetesinin kuryesi olup Avustralya'ya göndermek için paketlediği çantalardan toplamda 4.466 gram afyon sakızı adındaki uyuşturucu bulundu.

38 KG Ağırlığında Ecstasy Hap

Pendik'te yapılan operasyonda ise bir gemir demir alıyorken durdurularak incelemele yapılmak istendi. Köpekler ile arama yapılınca TIR'dan şüphe duyuldu ve TIR'da arama yapıldığında TIR'ın kupasındaki döşemeler sökülünce kel göründü. 38 kilo ağırlığında 300 bin tane extasy hap ve 11 kiloğram kokain bulundu.