Kendi kendilerini patlatan teröristler

Köprüye el yapımı patlayıcı yerleştirerek tuzak kurmaya çalışan PKK terör örgütünden olan bir terörist patlayıcıyı yanlışlıkla patlatınca öldü ancak olay yerinde sadece o değil başka bir terörist daha vardı ancak o terörist yaralı olarak olay yerinden kaçtı. Valilik ise hemen o teröristin yakalanmasını istedi.

O yaralı terörist aranıyor

Valilik tarafından verilen bilgilerde İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK ve KCK için göz açtırılmadığı bildirildi.

O Açıklama Detaylı Olarak

" Akbulut köyünde bulunan Erziki Köprüsünden bir patlama sesi gelince hemen inceleme ekibi gönderildi ve olay yerinde köprüye el yapımı patlayıcı yerleştirilmeye çalışıldığı anlaşıldı. Ancak infilak edince de orada bir terörist öldü. Olay yerinde buna ek olarak ' 1 RPG-7 roketatar silahı, 1 kalaşnikof piyade tüfeği (parçalanmış), 3 el bombası, 2 RPG-7 anti tank mühimmatı ve roketatar sevk fişeği, 6 kalaşnikof şarjörü (parçalanmış), el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan telsiz (parçalanmış) ' olarak bulundu." açıklaması ile ne olup bittiği hakkında detaylı olarak verildi. Patlayıcının etkisi ile malzemeler parçalanırken terörist de parçalandı.

2.Terörist Aranıyor

Olay yerinde sadece 1 terörist değil 2 terörist vardı ancak bir tanesi sadece yaralandı ve oradan kaçtı. Kaçan teröristin bulunması için de bölgede Valiliğin isteği ile terörist aranıyor.