Yeni Naziler Esed Rejimi Oldu

Beşşar Esed rejimi Suriye'de Saydnaya hapishanesinde binlerce insanı öldürdüğünü ve cesetleri fırınlarda yakarak delilleri ortadan kaldırmak istedi.

Anasayfa DÜNYA Yeni Naziler Esed Rejimi Oldu
Yeni Naziler Esed Rejimi Oldu
Yeni Naziler Esed Rejimi Oldu admin Tarih: 2017-05-15 Saat: 20:32:31
Güncelleme : 2017-05-15 20:32:31Bu içerik 276 kez okundu.
Reklam

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce kişinin öldürüldükten sonra yakıldığını basına bildirdi. Basın toplantısında bunu açıklayan Stuart Jones bakan yardımcılarından olup mahkumların öldürüldükten sonra hapishane içerisinde yer alan bir fırında  yakıldığını açıkladı.  

Günde 50 Kişi Ölüyor

Bu hapishane Başkent olan Şam'a tam 45 dakika mesafe uzaklıkta ve günde o hapishanede 50 kişi öldürülerek her gün katliam yapılıyor. Delilleri de ortadan kaldırmak için cesetleri bu fırında yakarak herhangi bir şey yokmuş gibi devam ediyorlar. 

Fırının Uydudan Fotoğrafı Çekildi

Basın toplantısında söylenen bir diğer konu ise fırının kanıtlanması oldu ki uydudan  çekilen bir fotoğraf ile fırın gösterildi. İlk fotoğraf tam 2013 yılında çekilmiş. Bir sonraki fotoğraf Ocak 2015'te çekildi. Jones bu konuda : " Esed'in yaptığı bu ahlaksızlık yeni bir seviyedir" diyerek açıklamayı tamamladı. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
İkili opsiyonlar ve Binatex ile yaşamım
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır
Diyabetik ayak: ağrı hissi kaybı ağırlaştırmanın başlangıcıdır