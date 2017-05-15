Yeni Naziler Esed Rejimi Oldu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed rejiminin Suriye'de Saydnaya Hapishanesinde binlerce kişinin öldürüldükten sonra yakıldığını basına bildirdi. Basın toplantısında bunu açıklayan Stuart Jones bakan yardımcılarından olup mahkumların öldürüldükten sonra hapishane içerisinde yer alan bir fırında yakıldığını açıkladı.

Günde 50 Kişi Ölüyor

Bu hapishane Başkent olan Şam'a tam 45 dakika mesafe uzaklıkta ve günde o hapishanede 50 kişi öldürülerek her gün katliam yapılıyor. Delilleri de ortadan kaldırmak için cesetleri bu fırında yakarak herhangi bir şey yokmuş gibi devam ediyorlar.

Fırının Uydudan Fotoğrafı Çekildi

Basın toplantısında söylenen bir diğer konu ise fırının kanıtlanması oldu ki uydudan çekilen bir fotoğraf ile fırın gösterildi. İlk fotoğraf tam 2013 yılında çekilmiş. Bir sonraki fotoğraf Ocak 2015'te çekildi. Jones bu konuda : " Esed'in yaptığı bu ahlaksızlık yeni bir seviyedir" diyerek açıklamayı tamamladı.