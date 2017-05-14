Rusya Savunma Füzelerini Devreye Soktu

Rusya, Uzak Doğu'da bulunan füze savunma sistemini devreye sokarak Kuzey Kore'den yapılacak olan füze atışlarına karşı tedbir aldı.

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Rusya Savunma Füzelerini Devreye Soktu
Rusya Savunma Füzelerini Devreye Soktu admin Tarih: 2017-05-14 Saat: 21:56:38
Güncelleme : 2017-05-14 21:56:38Bu içerik 266 kez okundu.
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Ozerov Rus haber ajansı tarafından gönderilen bilgilerde  Rusya füze atışlarının herhangi bir hedefinin olmadığını biliyor ancak herhangi bir problem yaşanmasın diye her şekilde koruma altında olmak için Uzak Doğu'daki füze savunma sistemleri devreye girerek üst düzey savaşa hazırlık haline getirildi ve beklenmeye başlandı. 

Daha önce yaşanan bir olaydan dolayı bu şekikde bir karar alan Ozerov bu konuda yorum yapan ABD için de dış tehdilerini Rusya'nın analiz edebileceğini ifade etti. 

ABD, Rusya için tehlike arz eden bu füze atışlarının Rusya'yı huzursuz ettiğii dile getirdi ancak Rusya bu konuda ABD'nin yorumlarını duymak istemedi. 

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Ozerov Uzak Doğu'da bulunan füze savunma sistemlerini aktif hale getirerek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklarını tamamladı.  Kuzey Kore füze atışları yaparak savaşa hazırlanıyor bu nedenle de önlem almayı uygun gören Rusya aslında füzelerin hedefi olmadığının farkında ancak tedbiri de elden bırakmak istemiyor. 

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