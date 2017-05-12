Adana'da Silahlı Çatışma

Adana ilinde bir otomobile ateş edilmesi ile başlayan olaylarda 1 kişi öldü ve 2 kişi yaralandı. Silahlı çatışma ile ilgili yeni görüntüler de bulundu. Görüntülere bakıldığı zaman 2 grup arasında yaşanan bu olayda orada çocuklar da vardı.

8 Mayıs Günü Başladı

Mehmet Emin Gül'ün babası olan Ramazan Gül'ün aracına 8 Mayıs günü ateş edildi. Mehmet Emin ise ateş açanın kim olduğunu bilmesi nedeniyle bir iddiada bulundu ve ateş açan şahsın İsmail A. olduğu iddia edildi. İsmail A. adı verilmesinden dolayı merkeze gelerek ifade verdi. Daha sonrasında suçlamayı reddetti ve serbest kaldı. Serbest kaldıktan sonra kendisinin söylenmesine kızdı ve Kıbrıs Caddesinde beklemeye başladı.

Tesafüf Eseri Karşılaştılar

Mehmet Emin Gül ve arkasında oturan Hüseyin Şirin (21) motosikletle gezerken Kıbrıs Caddesinde İsmail A. ve motosikletin arkasında oturan A.A.'yla denk geldiler ve denk gelmesiyle bir anda silahlar çekildi. İlk önce A.A. belinden 2 silah çıkarıp ateş edince Hüseyin Şirin'de silahla karşılık verdi.

1 Kişi Öldü

Kırmızı motosikleti kullanan şahıs Gül sağ koltuk altından yaralanıp öldü. A.A. ise bacağından yaralandı. O sırada çatışma arasında kalan Erdal Köroğlu ise başından vuruldu.

A.A. ise tedavisinden sonra hastaneden firar etti.

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