3.5 yaşındaki Efe Bulundu

Ordu Fatsa ilçesinde gece vakti evinin önünde oynarken kaybolan küçük çocuk dün akşamdan bu yana haber alınamıyor.

Aldığımız bilgilere göre Yukarıbahçeler Mahallesi'nde kaybolan Mert evinin önünde oyun oynuyordu. Kaybolduğunu veya kaçırıldığını gören anne ve babası hemen jandarmaya haber verdi.

3.5 yaşında olan Mert Efe Olmuş'un kaybolduğunu annesi ve babası Emine ve baba Zikrullah Olmuş tarafından jandarmaya haber verilmesi ile arama çalışmalar başlatıldı.

Jandarma Mahallede Aradı

Çocuğun uzaklara götürülmemiş olabileceğini düşünerek çocuğu aramaya başladı ve mahalle içerisinde yapılan arama sonuçsuz kalınca devreye AFAD ekipleri de girdi. 100 kişilik oluşturulan ekip ile çocuk aranıyor.

Şu ana kadar haber yok

Mahalle muhtarı olan Bünyamin Ozan tarafından arama çalışmaları hakkında bilgilendirilme yapıldı. Fındık bahçeleri, dere yatakları ve daha akla gelen birçok adreste arama yapılarak çocuk arandı ancak herhangi bir ize rastlanmadı.

Ailesi buldu

Ailesi tarafından evlerinden 1 km uzaklıkta bir fındık bahçesinde bulundu. Durumu oldukça iyi.