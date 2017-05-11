Sonunda IŞİD temizleniyor

Musul üzerinde olan savaş bir kaç gün içerisinde sonlanıyor.

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Sonunda IŞİD temizleniyor
Sonunda IŞİD temizleniyor admin Tarih: 2017-05-11 Saat: 22:36:31
Güncelleme : 2017-05-11 22:36:31Bu içerik 241 kez okundu.
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Irak ordusu tarafından yapılan operasyon 7 aydır devam etmektedir ve artık sona gelindiği bildirildi. Ülkenin 2.büyük kenti olan Musul artık IŞİD elinden alınarak bir kaç günde tamamen terör örgütünden arındırılmış olacak. 

Irak ordusu hızlı ilerliyor ve Kuzeybatıda  olan 2 mahallede IŞİD tarafından sert karşılık verilse de Irak ordusu başarılı şekilde ilerliyor ve onlarca teröristi kısa sürede öldürüyor. 

450 bin Rehin Var 

IŞİD terör örgütünün elinde artık sadece bir kaç mahalle kaldı ki bu örgüt Eski Şehir bölgesinde 450 bin sivili rehin olarak elinde tutmaya devam ediyor.

Bir Kaç Güne Bitiyor

Irak Ordusundan Korgeneral Osman el Ganimi tarafından 17 Ekim 2016 günü başlatılan operasyon bir kaç gün sonra tamamlanacak ve Musul operasyonu bitecek. Ramazan ayı gelmeden IŞİD'in tamamen temizlenmesi bekleniyor. 

Kuzey cephesinden ilerleyen Irak ordusu daha önce Eski Şehri çevrelemiş olan askerlere ulaşacak. Daha sonrasında da harekete geçerek artık IŞİD içn güzel bir son hazrlayacak. 

 

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