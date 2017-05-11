16 terörist köşeye sıkıştırıldı

Muş ilinde sokağa çıkma yasağı uygulandıktan sonra operasyon yapıldı.

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16 terörist köşeye sıkıştırıldı
16 terörist köşeye sıkıştırıldı admin Tarih: 2017-05-11 Saat: 22:26:00
Güncelleme : 2017-05-11 22:26:00Bu içerik 195 kez okundu.
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İl Jandarma komutanlığı tarafından alınan bilgilere göre  terör örgütüne üye oldukları açıkça belli olan şahısları etkisizleştirmek için yapılan operasyon başarıyla tamamlandı. 

Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız Operasyonu

Operasyon adı Şehit Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız-2017 Operasyonu olarak kayıtlara geçti ve operasyonda teröristlere baskın yaparak etkisizleştirmenin yanı sıra  sığınak, barınak ve depoları tahrip etmek, şüphelilerin ikametgahlarında savcılık ile koordineli arama faaliyetleri yapıldı. 

2 Terörist Arası Telsiz Konuşması Sayesinde

09.05.2017 tarihinde kayıtlara geçen 2 terörist şahıs arasında yaşanan telsiz konuşması sayesinde bölgeye İHA gönderildi ve 16 tane teröristin yeri tespit edildi. Tespit edilen şahısların yeri yönü belli olunca hemen bir operasyon ile köşeye sıkıştırıldılar. Kobra helikopterler ve obüsler o bölgeye ilk olarak yoğun bir atış yaptı. 

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