Ukrayna, işgal altındaki Makiivka'da büyük Rus kayıpları olduğunu iddia ediyor

Ukrayna'nın Pazartesi günü Moskova işgali altındaki Makiivka kentindeki bir komplekse düzenlediği saldırıda çok sayıda Rus zayiatı (farklı kaynaklara göre 63 ila 400 arasında) bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Makiivka'da 63 askerinin öldürüldüğünü açıklarken, Ukraynalı kaynaklar bu sayının 400'e kadar çıktığını iddia etti.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Geçici konuşlanma noktasına yüksek patlayıcı başlıklı dört füzenin isabet etmesi sonucu 63 Rus askeri şehit oldu" denildi.

Ukrayna ordusu ise Donetsk'in doğu bölgesindeki Moskova kontrolündeki Makiivka'da yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü söyledi. Ancak bunu grev talebinde bulunmadan yaptı.

Kiev, Pazartesi günü erken saatlerde, Moskova'nın sivil hedeflere karşı eşi benzeri görülmemiş üçüncü gece hava saldırıları başlatmasının ve Yeni Yıl tatili için hava savaşını yoğunlaştırmasının ardından, büyük bir saldırı dalgasında tüm Rus insansız hava araçlarını vurduğunu söyledi.

Rusya, yeni yılı cephe hatlarından yüzlerce kilometre uzaktaki Kiev de dahil olmak üzere Ukrayna şehirlerine gece saldırılarıyla karşıladı. Bu, Moskova'nın bu tür saldırıları genellikle bir hafta arayla düzenlediği ayların ardından taktiklerde bir değişikliğe işaret ediyor.

31 Aralık'ta düzinelerce füze ateşledikten sonra Rusya, 1 Ocak ve 2 Ocak'ta düzinelerce İran yapımı Shahed insansız hava aracını fırlattı. Başkent.

Kiev, yeni taktiğin, Ukrayna'nın hava sahasını savunma yeteneği arttıkça Rusya'nın çaresizliğinin bir işareti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak, Telegram'da yaptığı açıklamada, Rusya'nın aylardır Ukrayna'nın enerji altyapısını yok etmeye çalıştığını, ancak Ukrayna'nın daha iyi savunmalar elde etmesi nedeniyle başarısız olduğunu söyledi.

"Şimdi rota arıyorlar ve bir şekilde bizi vurmaya çalışıyorlar ama terör taktikleri işe yaramayacak. Gökyüzümüz bir kalkana dönüşecek."

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy, Ukraynalıları birliklere ve birbirlerine minnettarlıklarından dolayı övdü ve Rusya'nın çabalarının yararsız olacağını söyledi.

Ruslar hakkında "Dronlar, füzeler, diğer her şey onlara yardımcı olmayacak" dedi. "Çünkü biz bir aradayız. Onlar sadece korkuyla birleşiyorlar."

Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, gelen insansız hava araçlarını düşürmek ve toplulukları yaklaşan tehlikeye karşı uyarmak için gece boyunca çalıştı.

Kiev Valisi Oleksiy Kuleba, "Bölgede ve başkentte gürültülü: gece insansız hava araçları saldırıları" dedi.

"Ruslar birkaç Shahed insansız hava aracı dalgası fırlattı. Kritik altyapı tesislerini hedef alıyor. Hava savunması iş başında."

Ukrayna'nın yaklaşık beşte birini ele geçiren ve ilhak ettiğini iddia eden Rusya, 2022'nin ikinci yarısında savaş alanında aldığı küçük düşürücü yenilgilerin ardından Ukrayna şehirlerine yönelik toplu hava saldırılarına yöneldi.

Kışın milyonlarca insanı ısı ve güç tüketen saldırılarının, Kiev'in savaşma kabiliyetini azaltmayı amaçladığını söylüyor. Ukrayna, saldırıların askeri bir amacı olmadığını ve savaş suçu olarak sivillere zarar vermeyi amaçladığını söylüyor.

'Büyük darbe'

Rus milliyetçi savaş blog yazarları, Rus işgali altındaki doğu Ukrayna'da bölgesel başkent Donetsk'in ikiz şehri olan Makiivka'daki eski bir meslek yüksekokulunda mühimmatın yanında barınan askerlerin kitlesel kayıplarına ilişkin raporların ardından Pazartesi günü öfkeyle doldu. Çevrimiçi olarak yayınlanan doğrulanmamış görüntüler, dumanı tüten molozlara dönüşmüş devasa bir binayı gösteriyordu.

Rusya'nın kurduğu Donetsk liderliğine yakın bir kaynak, Reuters'e düzinelerce kişinin öldüğünü söyledi, ancak raporları ölü sayısının 100'den fazla abartılı olduğunu söyledi.

Donetsk bölgesinin Moskova kontrolündeki bölgelerinde görev yapan üst düzey bir Rus yetkilisi olan Daniil Bezsonov, binanın yılbaşı gecesi gece yarısından hemen sonra ABD yapımı roketler tarafından "büyük bir darbe" aldığını söyledi. İlk bilgilere göre personel lojmanı olarak kullanılıyordu” dedi.

Bezsonov, Telegram mesajlaşma uygulamasında "Ölüler ve yaralılar var, kesin sayı hala bilinmiyor" dedi. "Binanın kendisi ağır hasar gördü."

Rusya'nın TASS devlet haber ajansı, en az 63 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna savunma bakanlığı, "ısıtma cihazlarının dikkatsizce kullanılmasının" bir sonucu olarak orada 400 kadar Rus'un öldürüldüğünü söyledi.

Doğu Ukrayna'daki Rus yanlısı birliklerin eski komutanı ve en yüksek profilli Rus milliyetçi askeri blog yazarlarından biri olarak ortaya çıkan Igor Girkin, ölü sayısının yüzlerce olduğunu söyledi ve daha sonra gönderisini yaralıları bu rakama dahil edecek şekilde düzenledi. Bir başka milliyetçi blog yazarı Rybar, yaklaşık 70 kişinin öldüğünü ve 100'den fazla kişinin de yaralandığını söyledi.

Telegram'da 700.000'den fazla takipçisi olan başka bir Rus askeri blog yazarı olan Archangel Spetznaz Z, "Makiivka'da olanlar korkunç" diye yazdı.

"Bir aptalın bile toplarla vursalar bile çok sayıda yaralı veya ölü olacağını anladığı bir binaya çok sayıda personel yerleştirme fikrini kim buldu?"

yeni yıl kabusu

Ukraynalı askerler Yeni Yılı doğudaki Donetsk eyaletinde ön cephede kutladı.

27 yaşındaki Pavlo Pryzhehodskiy adlı bir asker, bir gecede 12 yoldaşının öldürülmesinin ardından gitarıyla yazdığı bir şarkıyı çaldı.

Reuters'e verdiği demeçte, "İnsanların yeni yıl tatilinde arkadaşlarıyla buluşmak, kutlama yapmak ve birbirlerine hediyeler vermek yerine sığınmak zorunda kalması, bazılarının öldürülmesi üzücü" dedi.

"Asla affedilemeyecek kadar büyük bir trajedi."

Yakındaki bir siperde 49 yaşındaki asker Oleh Zahrodskiy, oğlu yedek asker olarak çağrıldıktan sonra gönüllü olduğunu söyledi. Şimdi, babası cephede görev yaparken, oğlu hastanede, beyin yaralanması nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Gözyaşlarını tutarak "Şu an çok zor" dedi.

Rusya, Ukrayna'nın Batı yanlısı görünümü Rusya'nın güvenliğini tehdit eden yapay bir devlet olduğunu söyleyerek, Putin'in Şubat ayındaki işgal emrini vermesinden bu yana Ukrayna şehirlerini yerle bir etti ve binlerce sivili öldürdü.

Ukrayna, Batı askeri desteğiyle karşılık verdi ve Rus güçlerini ele geçirdikleri toprakların yarısından fazlasından sürdü. Son haftalarda, binlerce askerin yoğun çatışmalarda ölmesiyle cephe hatları büyük ölçüde durağandı.

Putin, askeri üniforma giymiş bir grup insanın önünde çekilen sert bir Yılbaşı mesajında, savaşında pes etmeyeceğine söz verdi.

Putin, "Önemli olan Rusya'nın kaderi" dedi. "Vatan müdafaası ecdadımıza, torunlarımıza karşı kutsal görevimizdir. Manevi, tarihi doğruluk bizden yanadır."