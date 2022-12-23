Michael Jordan'ın 'Last Dance' forması 10.1 milyon dolara rekor fiyata satıldı

Michael Jordan'ın 1998 NBA Finalleri'nin açılış maçındaki forması Perşembe günü yapılan bir müzayedede 10 milyon doların üzerinde satıldı ve tarihteki en pahalı spor hatırası oldu .

Bir önceki rekor, bu yılın başlarında Sotheby's'de, Arjantinli büyük futbolcu Diego Maradona'nın "Hand of God" formasının 9.3 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir fiyata satılmasıyla kırılmıştı.

Sotheby's Sokak Giyimi ve Modern Koleksiyon Ürünleri Başkanı Brahm Wachter, "Müzayedeyi duyurduğumuzdan bu yana geçen haftalarda, yalnızca sporseverler değil, aynı zamanda nadide bir tarih parçasına sahip olmak isteyen koleksiyonerler de aşikar bir heyecan yaşadı" dedi.

"Yine, bugünün rekor kıran sonucu ... Michael Jordan'ın tartışmasız KEÇİ olduğunu sağlamlaştırıyor, adının ve eşsiz mirasının yaklaşık 25 yıl önceki kadar alakalı olduğunu kanıtlıyor."

Jordan'ın formasının Sotheby's "INVICTUS" müzayedesinde 3 ila 5 milyon dolar getirmesi bekleniyordu ve Mayıs ayında Kobe Bryant'ın çaylak yılında giydiği Los Angeles Lakers forması için harcanan 3,7 milyon doları gölgede bıraktı - müzayedede bir basketbol forması için önceki rekor.

Ayrıca, 1997-1998 yılları arasında imzalı kalıntı kartının 2,7 milyon dolara satılmasının ardından Ürdün spor hatıralarının herhangi bir öğesi için rekoru kırdı.

Adını Jordan ve Chicago Bulls'un sekiz yıl içinde altıncı NBA şampiyonluğunu kazanma arayışlarını anlatan 2020 ESPN/Netflix belgeselinden alan ünlü "Last Dance" sezonunun forması, toplam 20 teklif aldı.