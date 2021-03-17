Sputnik V ile aşılananlarda ölüm vakası yok

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Sputnik V ile aşılananlarda ölüm vakası yok
Sputnik V ile aşılananlarda ölüm vakası yok admin Tarih: 2021-03-17 Saat: 02:34:34
Güncelleme : 2021-03-17 02:34:34Bu içerik 123 kez okundu.
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 Sputnik V ile aşılananlarda ölüm vakası yok

Korona virüs ile ilgili aşıların sonuçlarında olumlu sonuçlar getiren Sputnik V aşısı hakkında olumlu bir sonuç daha geldi. Birkaç aşıdansa olumsuz sonuçlar gelirken Sputnik V aşısı olumlu sonuç getirdi. Gamaleya Araştırma Merkezi başkanı Gintsburg tarafından gelen olumlu açıklamada bu aşıyı yaptıranların kovid 19 nedeniyle herhangi bir ölüm vakasının görülmediğini belirtti.

Başka ülkelerde kullanmaya başladı

Sputnik aşısı başka ülkeler tarafından da kullanılmaya başlanmıştı. Ancak henüz bu ülkelerden olumlu sonuçlar gelmedi. Bu konuda hala sonuçlar bekleniyor. Aşının ikinci dozundan sonra insanlarda yüksek bağışıklık tepkisinin oluştuğunu ve bu kişilerde patojenle karşılaştıklarını belirtti.

Uzun vadede sorun çıkarmıyor

Sputnik V aşısını geliştiren kurum uyguladığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etkisi oluşturmadığını çalışılmış ve güvenilir bir aşı olduğunu ayrıca adenovirüs vektör tabanına dayandığını belirtti. 

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