Bitcoin, Arjantin'in tümünden daha çok enerji tüketiyor

Üretim süreci nedeniyle çevre dostu olarak görülmeyen kripto para birimi Bitcoin ile ilgili yeni bir araştırma yapıldı ve araştırmaya göre Bitcoin üreticileri sene içinde Arjantin'in tamamından çok daha fazla enerji harcadığı ve bitcoin için harcanan enerji miktarının Türkiye'nin elektrik kullanımının %40'ından daha fazla olduğu belirtildi. Özel bilgisayarlar kullanılarak genelde güçlü grafik kartlarının sağladığı enerji ile üretimi yapılan Bitcoin, üretimi zor olduğu kadar değeri de bir hayli o kadar fazla. Dünya üzerinde üretimi sınırlı sayıda olması nedeniyle fiyatı da bir hayli o kadar yükselebiliyor.

Dünyanın en çok enerji tüketen 30 ülkesinden birisi olurdu

Bitcoin üreticileri bir ülke olsaydı dünyada en fazla enerji tüketen ilk 30 ülke içinde yer alırdı ve saptaması ortaya koyulurken miktarın büyüklüğünü anlatmak için başka kıyaslamalar da yapıldı. Örnek olarak İngiltere'de elektrikli su ısıcıtısının 27 senedir kullanımında tüketilen enerjiyle Bitcoin'in harcadığı enerji eşit oranda.