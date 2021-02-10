Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki

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Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki
Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki admin Tarih: 2021-02-10 Saat: 00:43:49
Güncelleme : 2021-02-10 00:43:49Bu içerik 33 kez okundu.
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Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki

 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü olan Venbin tarafından gelen açıklamada son zamanlarda Güney Çin denizinde yapılan ortak tatbikatların artık sorun yaratmaya başladığı ve bu durumun da bölgedeki gerilimi ve istikrarı etkilediği belirtildi. Vang tarafından Fransız donanmasına ve ABD donanmasına yönelik uyarılar geldi.

Güney Çin Denizi'nde gerginlik yüksek

Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla savunmak için gerekli adımların atılacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak amacıyla bölgede bulunan ülkelerle bu konuda bir anlaşma yaparak gerekli önlemlerin alınacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta ABD'nin güdümlü füze taşıyan gemilerinin ihtilaflı adaların yakınana gönderilmesi sonrasında Çin ordusu harekete geçip bölgeden gemileri uzaklaştırmıştı.

 
 
 
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