Rusya: Biden ile normal diyaloğa açığız

Rusya Dışişleri bakanlığı tarafından Moskova'nın seçilmiş ABD başkanı Biden ile normal diyaloğa hazır olduklarını belirtti. Zaharova tarafından Rossiya 1 kanalından gelen açıklamada Biden döneminde ABD ile ilişkilerde ani iyileşme beklediklerini belirtti ve genel olarak iyileşme öngörülmediğini çünkü aynı insanlar ve tezlerini değiştirmediklerini belirtti. Normal karşılıklı saygıya dayalı diyaloğa açık olduklarını belirttiler.

ABD'deki kriz soruldu

Bu konuda yorumunda Zaharova bu durumun ABD gibi bir ülkede yaşanmasını endişe verici bulduğunu ve bu konuyla ilgili olarak yasa dışı yaptırımları diğer ülkeleri yönetme aracı olarak kullanma durumunu ABD'nin oluşturduğunu bu nedenle de bu ülkenin dünya genelinde baskıcı bir politikaya sahip olduğunu belirtiyor ve bugün bu politikayı kendi vatandaşlarına uygulaması konusunda da endişeli olduğunu belirtti.