Joe Biden açıklama yaptı

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Joe Biden açıklama yaptı
Joe Biden açıklama yaptı admin Tarih: 2021-01-12 Saat: 00:03:03
Güncelleme : 2021-01-12 00:03:03Bu içerik 23 kez okundu.
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Joe Biden açıklama yaptı

Biden tarafından ikinci doz korona virüs aşısı olurken gelen açıklamada her şeyden önce ülkenin gündeminde aşı olduğunu belirtti ki bu aşılamada hız kazanılacağını ve yeni bir strateji belirleneceğini belirtti. Trump konusuna gelindiği zamansa açıklamasında durumun politik bir mesele olmaktan çıktığını olayın bir kamu güvenliği meselesine dönüştüğünü bildirdi. Trump'ın yaptıklarını sorumsuzca bulduğunu ve 20 Ocak günündeki yemin töreninden dolayı da tedirgin olmadığını açıkladı.

Görevden alınması gerekiyor

Bu konuda senatörlerle görüşme yaptığını belirten Biden, bir kaç cumhuriyetçi senatörlerin de bu duruma onay verdiğini ve Trump'ın görevden alınması eğer Pencer onaylamazsa senatörlerin onaylayacağını bildirdi. Konuyla ilgili açıklamalar bu kadar olurken azil süreci hakkında gelişmeler eklenecektir.

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