Trump'ın görev süresi değiştirildi

Yapılan son çalışmalar sonrasında bu durum kamu problemi haline gelmesi nedeniyle Trump'ın görev süresi değiştirildi ve saatler içinde bitecek şekilde ayarlandı. ABD Dışişleri Bakanlığı sitesinde Başkan Trump ve Yardımcısı Mike Pence'in görev sürelerinin 11.01.201 itibarıyla sona erdiği açıklandı. Sitedeki bu bilgi sonrasında sitenin hacklendiği açıklansa da aslında böyle bir çalışmanın olduğu daha önceden bildirilmişti. Pompeo tarafından böyle bir talimat verildiği doğrulandı ve sosyal medya üzerinden de gelen açıklamalarla bu durum doğrulandı.

Kurumlar açıklama yapacak

Trump'ın kötü bir hamle yapmasından tedirgin olan ABD halkı bu konuda hemen görev süresinin bitmesini talep edince Biden ve senatörler bu duruma sessiz kalmadı ve resmi olarak paylaşımlar yapılan adreste Trump'ın biyografisinde sadece Başkan'ın görev süresinin dolduğu bilgisi kullanıldı. Sayfanın farklı zamanlarda 2 defa değiştirildiği de belirtildi. Şu an için gelen son durum bilgisi bu şekildedir ancak Beyaz Saray bu konuda henüz kendilerien bir bilgilendirme ulaşmadığını belirtti.