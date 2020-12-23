Rusya’da Sputnik V aşı testlerine gönüllü alımı durduruldu

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs aşısı Sputnik V modelindeki aşının klinik araştırmalarına yeni gönüllü alımını durdurması yönünde karar verdi. Tescil sonrasında klnik araştırmaya katılan gönüllü sayısını mevcut 31 bin kişi ile sınırlandırma kararı uygulanmaya geçildi.

6 ay takip edilecek

Araştırmaya göre yeni gönüllü alımı artık kabul edilmiyor. Alınan bu karar sonrasında uluslararası düzenleyici uygulamalara uygun olduğunu vurgulayan Sağlık Bakanlığı bu durumun aslında sadece Rusya'da olmadığını bazı yabancı aşı şirketlerinin de benzer bir kısıtlamaya gittiğini belirtti.

11 Ağustos gününde ortaya çıktı

Sputnik V aşısı N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen bir aşı olup 11 Ağustos gününde ilk tescil edilen aşılardan birisi olmuştu ancak Almanya'da üretilen aşının başarısına ulaşamamıştı. Korona virüse karşı ilk aşı olarak çıksa da birçok ülke tarafından sipariş edilen aşılar arasında yer alamadı.