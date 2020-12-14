ABD'de toplu aşılama başladı

ABD Gıda ve İlaç dairesi kısaca FDA tarafından cuma gecesi Pfizer aşısına onay verdi ve aşının kullanımına başlandı. İlk korona virüs aşısı New York'ta bir yoğun bakım hemşiresine yapıldı. Ülkede toplu aşılamaya başlandı.

Trump sosyal medya üzerinden açıklama yaptı

Aşıyla ilgili açıklamasında aşının uygulandığını ve mutluluğunu belirtti.

BD Sağlık Bakanı Alex Azar açıklama yaptı

Bugün itibariyle ABD'de yaklaşık olarak 3 milyon doz aşı 145 merkezde uygulanmaya başlandığını belirtti. Salı ve Çarşamba günündeyse 500 farklı bölgede daha çalışmalara başlanacağını resmi olarak doğruladı. Şubat ayına kadar 100 milyon ABD vatandaşının aşılamayı planladıklarını belirtti.

Gerekli olmadıkça aşı yapılmayacak

Trump bu sabah yaptığı açıklamada gerekli olmadıkça Beyaz Saray çalışanlarının ve kendisinin hemen yeni tip korona virüs aşısı olmayacağını belirtti.