AB liderleri, Türkiye'ye ek yaptırım uygulanması kararını verdi

Brüksel'de gerçekleştirilen zirve sonrasında bir karar verildi ve karar Türkiye ile yaşanan Doğu Akdeniz hakkındaydı. Bu konuda zirvedeki ülkeler fikir birliğine ulaştı ve yaptırım uygulanmasına karar verildi. Kabul edilen sonuç bildirgesinde 11 Kasım 2019 senesinde kabul edilen kararlar çerçevesinde "Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yetkisiz bir şekilde gerçekleştirdiği sondaj faaliyetleri nedeniyle yeni kısıtlayıcı önlemlerle ilgili ek listeler hazırlaması" talep edildi. Bu kararlara ek olarak ticari ve ekonomik ilişkilerin detaylı şekilde belirtildi bir rapor hazırlanması da talep edildi.

Kişilere yönelik yaptırım

AFP tarafından elde edilen bilgiler yayınlandı ve bu bilgiler bir diplomat tarafından AFP ajansına ulaştırıldı. Ulaştırılan bilgilerde yaptırım kararının belirlenen kişilere yönelik yaptırım olacağını ve eğer Türkiye faaliyetlerini bu şekilde sürdürmesi durumunda ek önlemlerin alınmasına karar verilebileceği belirtildi.