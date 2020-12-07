AB'de Türkiye'ye yaptırım toplantısı

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AB'de Türkiye'ye yaptırım toplantısı
AB'de Türkiye'ye yaptırım toplantısı admin Tarih: 2020-12-07 Saat: 21:19:34
Güncelleme : 2020-12-07 21:19:34Bu içerik 20 kez okundu.
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AB'de Türkiye'ye yaptırım toplantısı

AB perşembe günü gerçekleşecek olan zirve öncesinde gerçekleştirilen Türkiye'ye olası yaptırımları ele alan dışişleri bakanları toplantısında Maas tarafından bir takım açıklamalar geldi. Berlin'in Ankara ile diyalog kurmaya çalıştığını ancak bu çabanın işe yaramadığı nedeniyle bunun sonuçlarının olacağı söylendi.

Doğu Akdeniz Krizi Devam Ediyor

Doğu Akdeniz krizinin gün geçtikçe daha kötü hale geldiği ortaya çıkıyor ve bu konuda 10 ile 11 Aralık gününde AB liderleri zirvesinde Ankara'ya yaptırım tehdidinin hayata geçirileceği tartışılacağı belirtildi.

İşte Maas tarafından bir açıklama geldi :

Silah Ambargosu uygulanması

Alman medyasında tartışılan konulardan birisi olan Atina'nın Ankara'ya silah ambargosu uygulaması talebi pek çok ülke tarafından kabul edilmedi. 

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