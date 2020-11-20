Merkel'den Türkiye açıklaması

AB liderlerinin aralık ayında yaptıkları toplantıda doğalgaz arama faaliyetlerinin ele alınacağını belirtince bu konudaki tartışmalar tekrardan gün yüzüne çıkabilir. Olayların umulduğu gibi ilerlemediğini belirten Merkel video konferans görüşmesinde bunları belirtti.

Dönüm noktasına gelindiği söylendi

Merkel tarafından gelen bu açıklamada aslında benzer bir açıklama olarak Joesp Borrel tarafından da gelmişti. Açıklamasında dönüm noktasına yaklaşıldığını belirten Borell kast ettiği dönüm noktası ülkeler arasındaki ilişkiye yönelik olarak söylendi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da dün yapılan açıklamada Doğu Akdeniz bölgesindeki gerçekleştirilen hidrokarbon arama çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yönelik olarak olası yaptırımların gündemde olduğu söylendi.

Yaptırımlar geliyor

Türkiye ile ilişkilerde gidilecek yön olarak 10 ile 11 Aralık günündeki yapılacak AB liderler zirvesinde karar verileceği açıklandı. Doğu akdeniz bölgesinde provakasyonlarına devam edilmesi durumda yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.