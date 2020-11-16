Mısır'da hazine bulundu

2011 Arap isyanlarından bu yana bu sektör sekteye uğramıştı ve daha sonrasında virüsün yayılması ve pandemi etkisi nedeniyle bu alandaki turizm durma noktasına geldi. Bu turizmi tekrardan canlandırmak isteyen Mısır bir seferberlik başlattı ve arkeolojik tanıtma yaparak 2500 sene öncesinden daha eski olan ve hiç bozulmamış olan 100 den fazla lahitten oluşan bir hazine bulduğunu belirtti.

AFP ajansı görüntüleri yayınladı

AFP ajansı tarafından sağlanan bilgide lahitlere ait görüntüler de yayınlandı ve lahitlerdeki boyalara kadar bir hasar alınmadan bu zamana kadar kaldıkları görüldü. Bu senenin en büyük arkeolojik keşfi olarak kabul ediliyor ve Sakkara nekropolünün 12 metre derinliğinde bulunan 3 kuyu mezarından çıkarıldı.

Bir lahit kuyusundan diğerine hep bağlantı oluyor

Üst düzey yetkililerine ait mühürleri ile duran ahşap tabutlar medyaya sergiledi. Lahitlerin içinden süslenmiş kefenlere sarılmış mumyalar çıkarıldı.

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