Dağlık Karabağ'da savaşı sona erdirecek anlaşma

Putin tarafından gelen açıklamada Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan ateşkesin başladığını belirtti. Paşinyan tarafından gelen açıklamada Rusya ile Azerbaycan arasında bir ateşkes anlaşması imzanlandığını bunun Ermenistan halkı için duygusal anlamda son derece acı verici bir durum olduğunu ancak böyle bir kararın alınması gerektiğini belirtti.

Canlı yayında açıklandı

Rossiya 24 kanalında yayınlanan açıklamada Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın Dağlık Karabağ'daki meselesi için ortak bildirinin kabul edildiği belirtildi.

İşte gelen açıklama :

Türkiye'de dahil edildi

Yapılan açıklamada ayrıca Rusya ve Türkiye'nin ortak barış gücü görevini yapması gerektiğini bölge temasları ilişkisinde tümüyle yeni bir format yaratılacağı belirtildi.