Horoz, polisi öldürdü

Filipinlerde yasa dışı yapılan horoz dövüşlerine baskın amacıyla giden bir ekip polis horozlar tarafından saldırıya uğradı ve bir polis memuru horoz tarafından öldürüldü.

Damarı parçalandı

Bahis oynanan mekana yapılan baskın sonrasında delil olması niteliğindeki bir horozu kucağına alan Christian Bolok adındaki kişi horozun pençesine takılan kesici alet nedeniyle uyluğundan yara aldı ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İlk defa böyle bir ölüm gerçekleşti

Kuzey Samar Emniyet Müdürü Albay Arnel Apud tarafından gelen açıklamada 25 senelik mesleki hayatında ilk defa bir polis memurunu horoz dövüşü bahsi baskınında kaybettiğini açıkladı. Mekanda ayrıca 3 kişinin gözaltına alındığı ve 7 horoza el konularak alındığı açıklandı.

Ruhsatlı mekanlarda izin veriliyor

Bazı mekanlar kaçak olarak dövüşleri yaptırsa da pazar günleri ve bayramlarda ruhsatlı mekanlarda horoz dövüşüne izin veriliyordu ancak virüs nedeniyle sonradan tekrar yasaklandı.