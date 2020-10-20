İngiltere'den Doğu Akdeniz açıklaması

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İngiltere'den Doğu Akdeniz açıklaması
İngiltere'den Doğu Akdeniz açıklaması admin Tarih: 2020-10-20 Saat: 20:49:47
Güncelleme : 2020-10-20 20:49:47Bu içerik 162 kez okundu.
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İngiltere'den Doğu Akdeniz açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından gelen açıklamada Doğu Akdeniz bölgesinde gerginliğin azaltılması için Türkiye ve Yunanistan ile irtibatta olunup bir çalışma gerçekleştirileceği açıklandı.

 

 

 

 

 

Johnson tarafından gelen açıklamada Kiryakos Miçotakis ile görüşme gerçekleştirdiğini ve görüşmesinde ticaret anlaşması, kovid mücadelesi, Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz meselesi görüştüğünü söyledi.

Doğu Akdeniz bölgesinde bir diyalog ihtiyacı oluştuğunu ve anlaşmazlıkların aslında diplomatik yollarla çözülmesinin mümkün olup bu konuda kararlılığın memnuniyetler karşılandığını belirtti. İngiltere tarafından gerginliğin azaltılması konusunda iki tarafla çalışma gerçekleştirilecek. 

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