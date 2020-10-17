Kaliforniya'daki yangınlar için yardım yapılacak

Kaliforniya eyaletinde yangınların oluşturduğu zarar sonrasında federal yardım talebi oluşturulmuştu. Bu yardım talebi Trump tarafından kabul edilmemişti ancak sonrasında Trump tarafından karar değiştirildi ve yardım onaylandı.

Afet yardımı onaylandı

Kaliforniya valisi olan Gavin Newson tarafından gelen açıklama sonrasında aylardır yangınla mücadele edildiği ve eyaletti zararın karşılanması için Beyaz Saray'ın federal afet yardımı talepleri onaylandığı bildirildi.

Karar değiştirildi

FEMA eylül ayında başlayan yangınların verdiği hasarı Kaliforniya'nın tek başına karşılayabileceği belirtilip afet yardımı onaylanmamıştı ancak Kaliforniya valisi olan Gavin Newsom tarafından gelen sosyal medya açıklamasında Trump tarafından aranıp afet yardımı taleplerinin onaylandığı bilgisini aldığını ve hızlı bir şekilde bu konuda yanıt aldığı için teşekkürlerini sundu.