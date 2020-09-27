Azeri ordusundan teslim olun çağrısı

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Azeri ordusundan teslim olun çağrısı
Azeri ordusundan teslim olun çağrısı admin Tarih: 2020-09-27 Saat: 17:01:34
Güncelleme : 2020-09-27 17:01:34Bu içerik 42 kez okundu.
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Azeri ordusundan teslim olun çağrısı

Sabah saatlerinden bu yana Ermeni ordusu tarafından sivil halka açılan ateş sonrasında Azerbaycan Savunma Bakanlığı hemen Azeri ordusunu devreye sokup Dağlık Karabağ'daki cephe hattında olan Ağder kentindeki Ermeni garnizonuna saldırı düzenledi ve başarılı operasyonlar sonrasında ordu hedeflerini yerine getirdi.

Teslim olmaları isteniyor 

Ermeni ordusu için daha fazla kayıp vermemeleri için  teslim olmaları talep edildi. Teslim çağrısına uyulmazsa her silahlı kişinin imha edileceği belirtildi. Teslim olan askerlere ve sivillere uluslararası hukuk kurallarına göre davranılacağı açıklandı. 

AB çağrıda bulundu

Yaşanan gerginlik sonrasında AB tarafından seçilen sözcü acilen bölgedeki gerginliğin sonlandırılmasını ve sorunların müzakere yapılarak çözülmesi talebinde bulundu. 

Rusya açıklamada bulundu 

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov bölgede yaşanan çatışmadan dolayı sivillerin de can kaybı yaşadığını ve bu nedenle bu olaylardan ciddi şekilde endişe duyulduğu belirtildi. Bölgede acilen ateşkes sağlanması gerektiği belirtildi. 

 

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