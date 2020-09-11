Korona virüs hastasına tecavüz etti

Hindistan'da meydana gelen bu olayda korona virüs hastası olduğu tespit edilen genç bir kız ambulansla hastaneye sevk edilmek üzere yola çıkarıldıktan sonra sağlık çalışanı tarafından ıssız bir bölgeye götürülüp orada tecavüz edildikten sonra hastaneye sevk edildi.

Ambulansta sadece genç kız yoktu

Ambulansa ayrıca 42 yaşındaki bir başka kadın daha alınmıştı ancak 29 yaşındaki saldırgan V. Noufal adındaki şahıs ilk önce 42 yaşındaki kadını normal bir hastaneye atıp kaçıyor ve daha sonrasında genç kızı ıssız bir yere götürüyor. Sonrasında genç kızı gitmesi gereken yere götürürken olayı anlatmaması konusunda tehditler savuruyor ancak genç kız hastaneye ulaştığı zaman durumu yetkililere anlatıyor ve sağlık bakanlığı konu hakkında kınama açıklaması yaparken saldırgan şahıs tutuklandı.