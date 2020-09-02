Japonya'da Kovid-19 aşısını ücretsiz dağıtacak

Japonya'da hükumetin aldığı yeni karar sonrasında korona virüs salgınında üretilen aşının tüm Japonya vatandaşlarına ücretsiz olarak ulaştırılacağını belirtti.

900 bin kişi öldü

900 binden fazla can alan bu salgın Japonya'da yeni önlemler alınmasına neden oldu. Vaka sayısını en aza indirerek can kayıplarını engellemek isteyen Japonya, aşı üretildiği zaman bu aşıyı halka ücretsiz ulaştıracak.

Aşı değerlendirme aşamasında

Aşı değerlendirme aşamasına ulaştı ve ilk olarak sağlık çalışanları üzerinde sonra yaşlı ve kronik olanlara deneme yapılacak ve aşılama sürecini hükumet yönetecek.

2021 senesinde

2021 senesinin ilk yarısına kadar tüm vatandaşlara aşı sağlama sözünü eski Japonya başbakanı Şinzo Abe verdi. Bu sene ücretsiz aşı uygulaması için bütçe hazırlanacak.