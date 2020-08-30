Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

Yaz sonu basın toplantısı tamamlandı ve sonrasında Doğu Akdeniz krizine bir yorum yapan Merkel şu açıklamayı yaptı : "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var."

Daha sonrasında açıklamasına devam ettiğinde şunları söyledi :

İttifak yapılması isteniyor

Macron ile Merkel görüşmesi sonrasında iki tartışma yaşayan ülkenin NATO üyesi olması nedeniyle diğer ülkelerin bu duruma kayıtsız kalmasının doğru olmadığını bu nedenle de ittifak içinde bu durumu çözülmesinin artık elzem olduğunu belirtti.

ABD başkanlık seçimleri hakkında da konuştu

Seçilmiş olan her ABD başkanı ile çalışmada sorun olmadığını Almanya ve ABD ülkesinin değerler ve çıkarlarının benzer olup bazen görüş ayrılıkları olsa da ortak noktaların olduğunu belirtti. Özellikle NATO ülkeleri olarak güvenlik politikasında önemli bir ittifak içinde olduğunu belirtti.