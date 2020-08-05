Beyrut'taki patlamada ölü sayısı artıyor

Lübnan Beyrut'ta meydana gelen bu olayda büyük bir patlama yaşandı. Patlama sonrasında yaklaşık olarak 4 bin kişi yaralandı ve patlamada ölü sayısı 100'ün üzerine kadar çıktı. Olay sonrasında ülke genelinde yas ilan edildi ve Beyrut'ta 2 hafta sürecek olağanüstü hal ilan edildi.

Yangın nedeniyle patlama yaşandı

Patlama nedeni olarak açıklanana göre patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkması sonrasında bu olayın meydana geldiği belirtildi. Patlama birçok yerden duyuldu ve etkisi yaklaşık olarak 4.5 deprem şiddetine denk gelecek kadar etkiliydi.

Havadan ve karadan müdahale

Yangına hem havadan hem karadan müdahale edilerek söndürülebildi. Daha sonrasında ordunun o bölgede güvenliği sağlayabilmesi için görevlendirildi.

Ülkelerden gelecek yardım için fon kuruldu

Oluşan patlama sonrasında zarar görülen noktaların aşırı fazla olması nedeniyle diğer ülkelerden yardım gönderileceği zaman kabul edileceği belirtildi ve bunun için fon oluşturuldu.