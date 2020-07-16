Birçok ünlü kişinin Twitter hesabı hacklendi

Twitter sosyal medyasında geçtiğimiz gün meydana gelen bu olayda büyük bir güvelik açığını keşfeden kişiler kısa süre içinde birçok dünyaca ünlü kişinin sosyal medya hesabı bilgilerini ele geçirip hesaplardan benzer paylaşımlar yaparak kısa sürede 59 bin dolara kadar para topladılar.

Dolandırıcıların izlediği yöntem

Bu şekilde ünlü kişilerin hesaplarından paylaşımlar yaparak en altta verdikleri bitcoin para adresine para gönderilmesini isteyen dolandırıcılar korona dönemini bahane edip halka para dağıtılacağını inandırıp ilk önce belirtilen adrese para gönderilmesini sonra o para miktarının 2 katını ünlü kişinin gönderene göndereceğini belirten bir mesaj bulunuyordu.

Hesabı hacklenen kişiler

Bu duruma inanan kişiler olunca ve olayın gerçekleştiği saat geç vakit olunca durumun fark edilmesi de bir süre aldı. Hesabı çalınan kişiler : Apple, Uber, Jeff Bezos, Gemini, Binance, KuCoin, Coinbase, Litecoin'den Charlie Lee, Tron'dan Justin Sun, Bitcoin, Bitfinex, Ripple, Cash App, Elon Musk, CoinDesk, Michael Bloomberg, eski ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD'nin Demokrat Başkan Adayı Joe Biden hesapları hacklendi.

Twitter'dan açıklama geldi