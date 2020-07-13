Darknet'in en çok aranan pedofili zanlısı yakalandı

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Darknet'in en çok aranan pedofili zanlısı yakalandı
Darknet'in en çok aranan pedofili zanlısı yakalandı admin Tarih: 2020-07-13 Saat: 19:36:29
Güncelleme : 2020-07-13 19:36:29Bu içerik 57 kez okundu.
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Darknet'in en çok aranan pedofili zanlısı yakalandı

Fransız polisi tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında Darknet'in en çok aranan kişilerinden pedofili zanlısı şahıs yakalandı. Zanlı şahıs bu tür sitelerin yöneticiliğini yaparken bir yandan da çocuklara cinsel saldırı, tecavüz ve ensest suçları bulunmaktadır. 

Fransız savcılar olayla ilgilendi 

Fransız savcıların yaptığı açıklamada şahsın 40 yaşında olduğu ve internet ağları üzerinden pedofili suçlarını işlediğini belirtti. Dünyanın dört bir yanına pedofili içerikleri ulaştıran şahıs en çok aranan 10  kişiden bir tanesiydi. 

Suçunu kabul etti

Frederique Porterie tarafından açıklanana göre zanlının ayrıca ensest bağları olduğu ve bir çocuğa cinsel saldırı suçunun da olduğunu belirtti. Ayrıca tüm suçlamaları da zanlı şahsın en sonunda kabul ettiğini belirtti.

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