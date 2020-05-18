13 yaşındaki kızını 2 kere hamile bıraktı

Sinop Durağan ilçesinde meydana gelen bu olayda 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıları yapan kişinin babası olduğu ortaya çıktı. 50 yaşındaki Ömer T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

55 yaşındaki duyma engelli şahıstan şüphelenildi

Olay ilk olarak Ö.N.T. henüz daha 11 yaşındayken başlıyor ve hamile kaldığı zaman bir kız çocuğunu dünyaya getiriyor. Polis bu olayın sorgusundan sonra küçük kızın verdiği ifadeye göre 55 yaşındaki duyma engelli şahsın kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilince 55 yaşında olan E.T. adındaki şahıs gözaltına alındı. DNA testi sonrasında cinsel saldırıyı yapıp yapmadığı ortaya çıktı. 3 ay sonra şahsın DNA örneği ile bebeğin DNA örneği uymayınca şahıs serbest kaldı.

2 sene sonra tekrar hamile kaldı

Bebek bakılmak üzere Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınmış durumda. Anca Ö.N.T. geçtiğimiz aylarda tekrar hamile olduğuna dair bilgiler gelmesiyle 13 yaşındaki çocuk için yeniden soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma sonrasında küçük kız kendisine saldıran kişiyi görmediğini ve çelişkili ifadeler vermesi sonrasında çocuk Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

Polisler olayı ortaya çıkardı

Polislerin olayı araştırması sonrasında 2 bebekten DNA örneği alındı ve Ömer T. adındaki küçük kızın babasından da DNA örneği alındı ve DNA örnekleri eşleşmesi sonrasında 2 bebeğin babasının Ömer T. adındaki kişi olduğu ortaya çıktı.