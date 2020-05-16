Sokak ortasında eşini bıçakladı

İstanbul ilinde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde bir kişi sokak ortasında eşiyle tartıştı ve daha sonrasında eşini birçok yerinden bıçakladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi çevreden vatandaşlar yapacakken Deniz B. adındaki şahıs bıçağı etraftaki kişilere de saplamaya çalışınca yaralı kadına yardımcı olamadılar. Eşine yardım edilmesini bu şekilde engelleyen şahıs daha sonrasında olay yerine polis gelmesiyle olay yerinden kaçtı.

Eşine müdahale edilmesini de engelledi

Avcılar'da Deniz B. ve eşi Öznur B. arasında henüz neden olduğu bilinmeyen bir sebep sonrasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında elinde bulunan bıçakla eşini kovalayan şahıs bir süre sonra eşini yakalayıp bıçaklamaya başladı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi yapmaya çalışan vatandaşlar o şahıs tarafından engellendi.

Polis kısa bir sürede yakaladı

Olay yerinden polislerin gelmesi ile kaçmaya çalışan şahıs kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.